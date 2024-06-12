Реплика В. Богданова на выступление В. Осечкина на ЮТУБ-канале 12.06.2024 г.

Не надоело вам Владимир многократно талдычить, что Путину и его режиму СКОРО конец. Это СКОРО по-вашему мнению на сколько месяцев, или лет можно растянуть, чтобы резина не лопнула и можно бы вам поверить, что вы, иногда, угадываете предстоящие политические события в сегодняшней России, уставшей от безответственных болтунов.