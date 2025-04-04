Politico: Путин и Трамп могут провести телефонный разговор 4 апреля

В европейских столицах ожидают, что лидеры государств созвонятся либо накануне выходных, либо после них Новый разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти уже 4 апреля.
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