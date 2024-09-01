«Почему причащаться вином можно, а выпить за упокой – нет?»: батюшка отвечает на вопросы

Как убедить пьющего, что нужно остановиться? Как быть, если хорошие крестные для ребенка не находятся? Почему причащают кагором, а выпить рюмку за упокой – нельзя? Казанский священник Александр Ермолин ответил на вопросы читателей и зрителей проектов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против».