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Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже

Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже, пишет издание "Монитор".

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