Россияне смогут оформить шенгенские визы для поездки в Румынию с 31 марта, с заявлением на визу можно будет обратиться во всех консульствах страны на территории России.
Румыния начнет выдавать россиянам шенгенские визы с 31 марта
Комментарии
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Любовь Головина
Там сейчас будет базироваться НАТО, нужны россияне, чтобы их агитировать для участия в подрывной деятельности внутри России. Вот румыны и открыли выдачу виз для россиян.
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14 час.
Любовь Головина
Ну, наши сейчас туда ринутся, а обратно могут вернуться уже натовскими пособниками.
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14 час.
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