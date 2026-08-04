Москалькова назвала атаку ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке актом жестокой агрессии

Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова в разговоре с ТАСС охарактеризовала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Архипо-Осиповке как акт неоправданной и жестокой агрессии против мирных жителей.
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