Москалькова назвала атаку ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке актом жестокой агрессии

Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова в разговоре с ТАСС охарактеризовала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Архипо-Осиповке как акт неоправданной и жестокой агрессии против мирных жителей.