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В России запустили серийное производство убежищ от ядерного взрыва

В России запустили серийное производство убежищ от ядерного взрыва

В Нижнем Новгороде приступили к серийному производству мобильных убежищ "КУБ-М".К серийному выпуску запущено производство мобильных убежищ модульного типа "КУБ-М".

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