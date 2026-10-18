Саудовская Аравия: Полеты Akasa Air в и из аэропортов Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) и Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) приостановлены до 27 октября из-за базирующихся в Йемене ракетных обстрелов объектов хуситами.