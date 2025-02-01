Пентагон засекретил имя военного из разбившегося в Вашингтоне вертолета

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL — The Pentagon, CC BY-SA 2.0, Министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, который врезался в самолет в небе над Вашингтоном.
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