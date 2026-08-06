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Трамп заявил о 60% мировых запасов нефти и газа у США с учетом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, заявил, что с учетом Венесуэлы США контролируют 60 процентов мировых запасов нефти и газа, фактически приплюсовав ресурсы Каракаса к американскому энергетическому потенциалу.

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