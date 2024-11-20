Яков Кедми: "Жители Молдовы не хотят быть румынами, а хотят быть в Молдове, которая была" 

Трудно назвать это выборами, поскольку выбора не было. Так бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми прокомментировал прошедшие в Молдове президентские выборы с точки зрения нарушений европейского права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии