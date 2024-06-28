Трамп заявил на дебатах, что при Байдене США стали «страной третьего мира»

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене стали «страной третьего мира». Соответствующее заявление в ходе дебатов с главой государства, которые транслирует телевизионный канал CNN, сделал экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп.
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