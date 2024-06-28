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Трамп заявил на дебатах, что при Байдене США стали «страной третьего мира»

Трамп заявил на дебатах, что при Байдене США стали «страной третьего мира»

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене стали «страной третьего мира». Соответствующее заявление в ходе дебатов с главой государства, которые транслирует телевизионный канал CNN, сделал экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп.

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