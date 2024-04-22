Врожденная патология. Сердечные недуги у детей часто протекают бессимптомно

Лидия Юдина Shutterstock.com О проблемах детской кардиологии рассказывает Мария Школьникова, директор Научно-исследовательского клинического института педиатрии, главный детский кардиолог Москвы, президент Всероссийской общественной организации «Ассоциация детских кардиологов».
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