«Вау». Джимми Батлер изумился тому, что забрал подбор после собственного промаха и забросил 3-очковый

«Вау». Джимми Батлер изумился тому, что забрал подбор после собственного промаха и забросил 3-очковый

Лидер «Хит» Джимми Батлер в одном из эпизодов шестого матча серии с «Сиксерс» (99:90, 4-2) удивился тому, как хорошо ему удалось справиться в окружении нескольких игроков соперника.

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