Театр абсурда

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Почему наш глава не желает поднять турецкую трубку

Почему наш глава не желает поднять турецкую трубку

"Нет времени для дорогого друга." Реджеп в недоумении. Как так-то? "Это необычно, что он (ВВП) не отвечает на телефонные звонки.

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