Высокая доходность криптовалют компенсировала высокий риск обвала

Исследование опубликовано в журнале International Review of Financial Analysis. Криптовалюты буквально ворвались в нашу жизнь и стали альтернативными инвестиционными активами с огромной потенциальной доходностью, но и с серьезными рисками обвала.
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