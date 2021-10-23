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Соболь сначала дали убежать, а потом объявили в розыск. Показуха

Соболь сначала дали убежать, а потом объявили в розыск. Показуха

автор - Политические будни Соболь все время была под носом. Вот она, бери и сажай, что хочешь, то и делай.

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Антон
Правильный ход... Ну посадят её, будут опять писать , что она жертва тирании, будут нервы из-за неё мотать... А так она сбежала и слава Богу, зато всё тихо и спокойно)). Грамотное решение власти!
Andrey Smischenko
А если она "даст дуба" за границей, Петров и Боширов?
Антон
А за кардоном пусть даёт что хочет и кому хочет))). А потом...она пешка, веса ни какого не имеет
Александр Кутуев
Автор - соратник Соболь?
Дмитрий Алиев
Причём тут "очередной страдалец" или "пусть бегут"? Закон или есть - один для всех, или его нет.
Антон
Кроме закона, должен быть ещё здравый смысл и прагматичный расчёт
Дмитрий Алиев
т.е. не всякий преступник должен быть наказан?
Антон
В данном случае, наказание, скорее всего, считается отложенным...
Антон
Сейчас, на первом плане, необходимо Европу как следует наклонить и ответь, а с этой сученкой, потом разберемся
Дмитрий Алиев
нуу, если только так. Но непременно - НЕОТВРАТИМЫМ.
Антон
Да с тобой здесь все согласны...закон должен быть для всех. Но эта дама вообще ни о чём. А если посадить её э( а это вообще не проблема) , просто достанут всякие правозащитники и остальные " патриоты". А сейчас стране, это не выгодно... Какая разница, сейчас она сядет или через пару лет??? Сядет, обязательно сядет и ответит по полной
Антон
Как говорил один из великих ( европейцев)- русские всегда придут за оплатой выставленных счетов))
Дмитрий Алиев
Бисмарк
Svet Alex
Не надо удивляться! Первый случай, что-ли? А казнокрадам дают время вывести награбленные миллиарды, потом им самим возможность убежать, а потом объявляют в международный розыск!
Антон
А при чем здесь казнокрадов?))))) Здесь про либерастов разговаривают)))))
Леонид Василенко
После объявления из России ей уже нет пути вернуться. Лёху вернули и теперь сидит,а Соболяха на воле,но не дома. Пущай её дуркуватая Евра содержит или выселяет.
Артем
А тут скорее всего сделка: от неё получили кучу полезной информации и компромата на её коллег по цеху, ну а в замен дали свалить, плюс она точно не вернётся

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