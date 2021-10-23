Соболь сначала дали убежать, а потом объявили в розыск. Показуха

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСоболь сначала дали убежать, а потом объявили в розыск. Показуха автор - Политические будни Соболь все время была под носом. Вот она, бери и сажай, что хочешь, то и делай.Вернуться к статье175НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнтонПравильный ход... Ну посадят её, будут опять писать , что она жертва тирании, будут нервы из-за неё мотать... А так она сбежала и слава Богу, зато всё тихо и спокойно)). Грамотное решение власти!Andrey SmischenkoА если она "даст дуба" за границей, Петров и Боширов?ААнтонА за кардоном пусть даёт что хочет и кому хочет))). А потом...она пешка, веса ни какого не имеетАКАлександр КутуевАвтор - соратник Соболь?Дмитрий АлиевПричём тут "очередной страдалец" или "пусть бегут"? Закон или есть - один для всех, или его нет.ААнтонКроме закона, должен быть ещё здравый смысл и прагматичный расчётДмитрий Алиевт.е. не всякий преступник должен быть наказан?ААнтонВ данном случае, наказание, скорее всего, считается отложенным...ААнтонСейчас, на первом плане, необходимо Европу как следует наклонить и ответь, а с этой сученкой, потом разберемсяДмитрий Алиевнуу, если только так. Но непременно - НЕОТВРАТИМЫМ.ААнтонДа с тобой здесь все согласны...закон должен быть для всех. Но эта дама вообще ни о чём. А если посадить её э( а это вообще не проблема) , просто достанут всякие правозащитники и остальные " патриоты". А сейчас стране, это не выгодно... Какая разница, сейчас она сядет или через пару лет??? Сядет, обязательно сядет и ответит по полнойААнтонКак говорил один из великих ( европейцев)- русские всегда придут за оплатой выставленных счетов))Дмитрий АлиевБисмаркSvet AlexНе надо удивляться! Первый случай, что-ли? А казнокрадам дают время вывести награбленные миллиарды, потом им самим возможность убежать, а потом объявляют в международный розыск!ААнтонА при чем здесь казнокрадов?))))) Здесь про либерастов разговаривают)))))Леонид ВасиленкоПосле объявления из России ей уже нет пути вернуться. Лёху вернули и теперь сидит,а Соболяха на воле,но не дома. Пущай её дуркуватая Евра содержит или выселяет.АртемА тут скорее всего сделка: от неё получили кучу полезной информации и компромата на её коллег по цеху, ну а в замен дали свалить, плюс она точно не вернётсяКомментировать
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