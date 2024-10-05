На фоне новых бомбардировок Ливана власти Израиля призывают мирных ливанцев эвакуироваться, не уточняя - куда именно Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла новые удары по ливанской столице.
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На фоне новых бомбардировок Ливана власти Израиля призывают мирных ливанцев эвакуироваться, не уточняя - куда именно Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла новые удары по ливанской столице.
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