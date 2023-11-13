Кузница кадров ВДВ и спецназа отмечает свою 105-ю годовщину со дня образования

История РВВДКУ началась 13 ноября 1918 года, когда были сформированы Рязанские пехотные курсы, на которых готовили командиров РККА.
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