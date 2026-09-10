БУБНОВ: Такого фартового игрока и тренера как Семак в истории российского футбола вообще нет и не будет. А сейчас Игдисамову прёт в каждой игре

«Такого фартового игрока и тренера в истории российского футбола вообще нет и не будет больше, я уверен, - заявил ветеран «Спартака», бывший игрок сборных СССР и России Александр Бубнов о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.
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