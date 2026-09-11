Медведев: комплектование ВС РФ контрактниками идет быстрее, чем запланировано

Темпы комплектования Вооруженных сил России контрактниками превышают плановые показатели. Об этом 11 сентября сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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