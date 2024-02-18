РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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WP: Эксперт Роб Ли заявил, утрата Авдеевки дорого обойдется Киеву и может обрушить фронт

WP: Эксперт Роб Ли заявил, утрата Авдеевки дорого обойдется Киеву и может обрушить фронт

Старший научный сотрудник аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роб Ли прокомментировал сдачу ВСУ Авдеевки и сообщил о негативных последствиях, к которым это неизбежно приведет, пишет Washington Post.

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