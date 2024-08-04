Сегодня, 4 августа, ровно год как нет с нами замечательной женщины, жены, мамы, бабушки, сестры, тёти Сальниковой Елены Ивановны.
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Сегодня, 4 августа, ровно год как нет с нами замечательной женщины, жены, мамы, бабушки, сестры, тёти Сальниковой Елены Ивановны.