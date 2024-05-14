Расписание диаметральных поездов от «Грачевской» изменится во второй половине мая

Ремонтные работы по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом послужат причиной изменения с 17 по 29 мая расписания движения пригородных поездов Ленинградского направления.
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