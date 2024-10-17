В Якутске полицейские провели встречу с коллективом школы-интерната в рамках акции «Осторожно, мошенники!»

В Якутске полицейские продолжают реализацию информационно-профилактической акции «Осторожно, мошенники!», в рамках которой проводятся мероприятия по повышению осведомленности граждан о различных схемах мошенничества и информированию о безопасном поведении в Интернете и в повседневной жизни.