CRUDE OIL: Rising Wedge Breakdown Setup Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! trailingtradesc85cd5c9f87345fb Crude Oil is showing a potential bearish reversal setup as price develops a clear Rising Wedge pattern near the ₹10,000–₹10,200 resistance zone.
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