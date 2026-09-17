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CRUDE OIL: Rising Wedge Breakdown Setup

CRUDE OIL: Rising Wedge Breakdown Setup

CRUDE OIL: Rising Wedge Breakdown Setup Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! trailingtradesc85cd5c9f87345fb Crude Oil is showing a potential bearish reversal setup as price develops a clear Rising Wedge pattern near the ₹10,000–₹10,200 resistance zone.

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