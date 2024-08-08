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Объявлен тендер на ремонт дороги R26 Бендер – Каушаны – Чимишлия

Государственная администрация автомобильных дорог объявляет о начале процедуры государственных закупок на капитальный ремонт дороги R26-Бендеры – Каушаны – Чимишлия, км 23 821 – км 46 308 (Участок 1: 23 821 км – 31 200 км).

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