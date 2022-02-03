Вирусолог рассказал о спаде заболеваемости коронавирусом

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с РИА Новости дал прогноз на прохождение пика заболеваемости коронавирусом.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с РИА Новости дал прогноз на прохождение пика заболеваемости коронавирусом.
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