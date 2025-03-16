Вучич поручил разобраться в информации об использовании звуковой пушки

Президент Сербии Александр Вучич обратился к министру юстиции Майе Попович с просьбой заставить министерство и прокуратуру отреагировать на информацию об использовании звуковых пушек во время протестов в Белграде, 16 марта сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».