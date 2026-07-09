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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олисе – первый игрок за 48 лет, у кого на одном ЧМ 10+ обводок, 10+ созданных моментов и 10+ проникающих передач. 5.00 – будет признан игроком матча в 1/4 финала против Марокко

У Майкла Олисе впечатляюще проводит ЧМ-2026. По данным Opta, французский вингер стал первым игроком за 48 лет, который выполнил на ЧМ 10+ обводок, создал 10+ моментов и отдал 10+ проникающих передач.

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