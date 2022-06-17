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МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений

МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений

МегаФон и "Российские железные дороги" договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.

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