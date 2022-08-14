«От танков ничего не осталось»: украинские боевики шокированы силой русской артиллерии (ВИДЕО)

Российская артиллерия уничтожила скопление техники и живой силы ВСУ, оставшиеся в живых украинские боевики ошеломлённо снимают то, что ещё недавно было их позициями и публикуют в соцсетях, сводя на нет все старания киевской военной пропаганды.