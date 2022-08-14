Русская весна

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«От танков ничего не осталось»: украинские боевики шокированы силой русской артиллерии (ВИДЕО)

«От танков ничего не осталось»: украинские боевики шокированы силой русской артиллерии (ВИДЕО)

Российская артиллерия уничтожила скопление техники и живой силы ВСУ, оставшиеся в живых украинские боевики ошеломлённо снимают то, что ещё недавно было их позициями и публикуют в соцсетях, сводя на нет все старания киевской военной пропаганды.

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