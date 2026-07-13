В Омской области наказали жителей за публикации видео с атакой дронов на НПЗ

Авторов контента привлекли к административной ответственностиВ Омской области местных жителей привлекли к административной ответственности за публикацию фото и видео с атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.