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ИА Реалист

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Курды остаются за бортом американо-иранской сделки

Курды остаются за бортом американо-иранской сделки

ЭРБИЛЬ (ИА Реалист). Пока мировые СМИ сосредоточены на эскалации в Ормузском проливе, на севере Ирака разворачивается параллельный конфликт, который грозит свести на нет любые мирные инициативы между США и Ираном.

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