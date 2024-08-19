В Черном море после пандемии коронавируса концентрация моющих средств стала угрожающей

Ученые предлагают способы решения проблемы.Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН зафиксировали 15-кратное превышение ПДК моющих средств и дезинфицирующих соединений на основе хлора средств в водах Черного моря.
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