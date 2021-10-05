Мировое обозрение

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Восток – дело тонкое, но на всякого мудреца довольно простоты

Восток – дело тонкое, но на всякого мудреца довольно простоты

Восточная хитрость тоже имеет цену Восток дело – тонкое, и Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, полагал, что в треугольнике Турция – США – Россия он и есть настоящий Восток, а две другие стороны с ним в тонкости не сравнятся.

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