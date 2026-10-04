Результаты: Результаты 8-го этапа Тура Лангкави-2026

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); В велогонке на маршруте Муар — Путраджая протяженностью 188,3 км победителем стал Маттео Малучелли из команды Xds Astana Team, финишировавший за 4 часа 5 минут и 17 секунд.
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