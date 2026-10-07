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Царьград

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"Баффало Сейбрз" победил "Миннесоту Уайлд" в овертайме 3:2

"Баффало Сейбрз" победил "Миннесоту Уайлд" в овертайме 3:2

07 октября 2026 года в Баффало хоккеисты "Баффало Сейбрз" обыграли "Миннесоту Уайлд" со счетом 3:2 в овертайме.

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