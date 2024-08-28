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Обстановка в Курской области на 28 августа: Бьем врага по обе стороны границы, Сырский признался, зачем отправил солдат под Курск, ВСУ создает опасность ядерного инцидента

Обстановка в Курской области на 28 августа: Бьем врага по обе стороны границы, Сырский признался, зачем отправил солдат под Курск, ВСУ создает опасность ядерного инцидента

Установка железобетонных укрытий в Курске. REUTERS 1,5K прочтений Сегодня ВСУ теряют по 400 боевиков в день Российская армия уничтожила за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, 30 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ.

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