Дайджест дня: Honda в стиле Cherokee, Dongfeng Huge для России и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Японская компания DAMD подготовила новый стайлинг-комплект Reverb для компактного кроссовера Honda WR-V.
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