Появилась запись с микрофона Овечкина после забитой рекордной шайбы в НХЛ

Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала в соцсетях запись с микрофона Александра Овечкина после того, как он забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и этим повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.
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