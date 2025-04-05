Появилась запись с микрофона Овечкина после забитой рекордной шайбы в НХЛ

Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала в соцсетях запись с микрофона Александра Овечкина после того, как он забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и этим повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.