Евгений Пригожин: без снарядов не будет России

Прослушал спокойно и внимательно полуторачасовую беседу Пегова и Пригожина сотоварищи. Дважды.Если отбросить эмоции и нецензурное, то на 90% с Евгением Викторовичем нужно согласиться.
Популярные статьи
- «Заберите здание польского генконсульства в Калининграде и пустите его с молотка. Отключите воду и свет в посольстве в Москве»
- ПОД ПРИЦЕЛОМ СЕМЬИ ГЕРОЕВ: ПОКА ОТЦЫ СРАЖАЮТСЯ НА ФРОНТАХ СВО, В ТЫЛУ ИДЁТ ОХОТА НА ИХ ДЕТЕЙ
- "НЕ ПОНЯТЬ И НЕ ПРОСТИТЬ": АКТЁР РОМАН МАДЯНОВ ПРЕДСКАЗАЛ БУДУЩЕЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ
Свежие комментарии