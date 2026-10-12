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Собянин: в Москве обновили фасад главного здания Киностудии Горького

Собянин: в Москве обновили фасад главного здания Киностудии Горького

Ремонт фасада главного здания Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна в Москве завершён. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сообщение мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.

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