Бойцы ВСУ застрелили сослуживца при сдаче в плен

Двое украинских военных в Луганской Народной Республике (ЛНР) застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам, сообщил журналистам 28 сентября военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
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