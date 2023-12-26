Японский зонд SLIM достиг окололунной орбиты

Иллюстрация художника: японский посадочный модуль SLIM пытается прилуниться на естественный спутник Земли / © ISAS / JAXA Новая веха в пути позволит SLIM достичь цели и попытаться прилуниться на естественный спутник Земли 19 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии