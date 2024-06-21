Сенатор РФ: США зажгут Тайвань, как только закончатся украинцы 

США делят мир на два «театра военного абсурда» – европейский и азиатский. Об этом в интервью политэксперту Олегу Яновскому заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».