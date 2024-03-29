RT: администрация Байдена стимулирует прибытие нелегальных мигрантов в страну

Приток нелегальных мигрантов в США стимулируется со стороны администрации президента Джо Байдена. Это необходимо для того, чтобы в преддверии выборов нового главы государства расширить лояльный действующей власти электорат, утверждает RT со ссылкой на неназванный источник.
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