Выяснилось, почему немцы не смывают моющее средство с посуды

Дело вовсе не в экономии. Немецкие пользователи поделились секретом мытья посуды в социальных сетях. Оказывается, не следует смывать моющее средство с поверхности, так как такой способ позволяет эффективно избавиться от инфекции и микробов, минимизируя ущерб окружающей среде.