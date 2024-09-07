Выяснилось, почему немцы не смывают моющее средство с посуды

Дело вовсе не в экономии. Немецкие пользователи поделились секретом мытья посуды в социальных сетях. Оказывается, не следует смывать моющее средство с поверхности, так как такой способ позволяет эффективно избавиться от инфекции и микробов, минимизируя ущерб окружающей среде.
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