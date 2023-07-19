Ельцин-центр: закрыть нельзя оставить

Минюст недавно сообщил о невозможности признать Ельцин-центр иноагентом: «Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», а согласно законодательству руководство Ельцин-центра не обязано сдавать отчетность, обосновывать свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества.