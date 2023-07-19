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Ельцин-центр: закрыть нельзя оставить

Ельцин-центр: закрыть нельзя оставить

Минюст недавно сообщил о невозможности признать Ельцин-центр иноагентом: «Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», а согласно законодательству руководство Ельцин-центра не обязано сдавать отчетность, обосновывать свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества.

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Комментарии
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Н
Николай
Центр И.В.Сталина!!!
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12 час.
Аршак Меликджанян
сосем по &quot;скотному двору&quot;,................. есть ровнее.........
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12 час.
наталья иваненко
Провести референдум,
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10 час.

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