Артём Бобровский: Фальсификация истории – ключевой инструмент конструирования украинской нации

Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой кафедрой политологии исторического факультета Донецкого национального университетаАртём Бобровский рассказал, как и почему на Украине сначала изменили историческую память народа, а потом развязали гражданскую войну: Есть вопросы! Где ответ на вопрос: почему началась гражданская война на Украине? Как это получилось? Какие технологии надо было для этого использовать? Ведь русский, украинский и белорусский народы – это часть единого культурно-цивилизационного пространства.